اقتصاد

213.8 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع  نسبة 89 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8 %و العرب على 5.2 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 136.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 213.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 %و سجل العرب 5.3 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.214,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 2.985,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية، بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

