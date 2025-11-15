أول مرة بالشرق الأوسط، عرض الفيلم الوثائقي المصري "مثلث الحب" بمهرجان القاهرة

18 حجم الخط

يُعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "مثلث الحب" من إخراج آلاء محمود، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم مثلث الحب

الفيلم وثائقي طويل من إنتاج مصر، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 84 دقيقة، وتدور أحداث "مثلث الحب" حول آلاء ومصطفى، اللذين بعد عامين من رحيل دكتور مها، المرأة التي جمعت بينهما، يستعيدان ذكريات حبهما لها وألمهما على فراقها. يعتمد الفيلم على رحلة تذكر استعادية، يتبادل خلالها الثنائي الحديث عن أفكارهما ومشاعرهما التي طالما كتموها، مع كل لحظة يعودان فيها إلى زمن كانت فيه دكتور مها لا تزال حاضرة في حياتهما، مقدّمًا تجربة عاطفية حميمة تتسم بالصدق والحنين.

المخرجة آلاء محمود

المخرجة آلاء محمود ولدت في القاهرة وتخرجت من المعهد العالي للسينما في تخصص "الإخراج السينمائي".

وبدأت مسيرتها المهنية بكتابة وإخراج الفيلم القصير "1+1" بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، والذي عُرض دوليًا ورُشّح لجائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2022، مؤكدة استمرارها في تقديم أعمال ذات رؤية سينمائية متميزة تجمع بين الأصالة والحميمية الفنية.

