الفيلم اللبناني "كلب ساكن" في عرضه الأول بالشرق الأوسط بمهرجان القاهرة السينمائي

يُعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "كلب ساكن" من إخراج سارة فرنسيس في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم كلب ساكن



"كلب ساكن" روائي طويل من إنتاج لبنان، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 92 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول الزوجين وليد وعايدة، اللذين يلتقيان مجددًا بعد سنوات من الغربة الطويلة.

عبر سرد حميمي وبطيء الإيقاع، تسعى المخرجة سارة فرنسيس إلى كشف الأسرار المدفونة داخل علاقة زوجية متصدعة، مقدمة تجربة سينمائية عاطفية تغوص في أعماق الشخصيات وتوازن بين الواقعية والحميمية الفنية.

سارة فرنسيس



تعد سارة فرنسيس مخرجة وفنانة بصرية لبنانية، نشأت ودرست في بيروت، وتخرجت من جامعة القديس يوسف عام 2005. تعمل في مجالات النحت والرسم والتصوير، وتجمع بين هذه الخبرات في أعمالها السينمائية.

أخرجت العديد من الأفلام الحائزة على جوائز دولية، أبرزها الفيلم الروائي الطويل الأول "طيور سبتمبر" (2013)، والفيلم الثاني "كما في السماء كذلك على الأرض" (2020) الذي عُرض في مهرجان برلين.

ويُعد "كلب ساكن" فيلمها الروائي الطويل الثالث، ليواصل من خلاله تقديم رؤية سينمائية فنية متفردة.

