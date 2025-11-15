بالتزامن مع بحث الهجوم على فنزويلا، ضربة أمريكية "قاتلة" على سفينة في الكاريبي (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي، فجر اليوم السبت، تنفيذ ضربة وصفتها بأنها "قاتلة"، ضمن عملية "الرمح الجنوبي"، قالت إنها استهدفت سفينة لتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي.

وقالت القيادة في بيان: "في العاشر من نوفمبر، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الحرب بيت هيجسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" (الرمح الجنوبي) ضربة دقيقة وقاتلة استهدفت سفينة تديرها منظمة مصنفة إرهابية".

وأضافت: "أكدت المعلومات الاستخبارية أن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات غير المشروع، وتمر عبر طريق معروف للاتجار بالمخدرات، وتحمل كميات من الممنوعات".

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

وبحسب البيان، أسفرت العملية عن مقتل أربعة من مهربي المخدرات الإرهابيين كانوا على متن السفينة، التي كانت تنشط في المتاجرة بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وتم استهدافها في المياه الدولية.

وتزامن الإعلان مع الضربة مع كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب يبحث توجيه ضربة عسكرية إلى فنزويلا، في وقت تستعد القوات الأمريكية في المنطقة لأوامر هجوم محتملة.



ويوم الجمعة، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" لاستهداف تجار المخدرات في النصف الغربي للكرة الأرضية.

وقال هيجسيث في تدوينة على منصة "إكس": "بقيادة فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" وقيادة الجيش الأمريكي الجنوبية، تدافع هذه المهمة عن وطننا وتبعد إرهابيي المخدرات عن نصف الكرة الأرضية"، وأفاد الوزير بأن هذه المهمة تؤمن الولايات المتحدة من المخدرات التي تقتل شعبنا، مضيفا أن نصف الكرة الغربي هو جوار أمريكا وواشنطن ستحميه.

وأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أوائل سبتمبر الماضي، بشن عدد من الضربات استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وقصف الجيش الأمريكي قوارب يزعم أنها تهرب المخدرات في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، مستخدما مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة والطائرات المسلحة والمقاتلات.

ومنذ أوائل سبتمبر، قتل الجيش الأمريكي 80 شخصًا في 20 ضربة دمرت 20 قاربا، كجزء من حملة تقول واشنطن إنها تهدف إلى الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

