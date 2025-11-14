هتشاركه في "علي كلاي" وأثارت ضجة مع تامر حسني، من هي يارا السكري بعد أنباء ارتباطها بأحمد العوضي

18 حجم الخط

تصدر النجم أحمد العوضي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضي، بعد انتشار أنباء تزعم ارتباطه بالفنانة الشابة يارا سكري، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا لمعرفة الحقيقة، خاصة أن الثنائي لم يعلقا على الأنباء التي انتشرت لا بالنفي أو التأكيد.

يارا السكري من مواليد مدينة بور سعيد عام 1998، وبدأت مشوارها كعارضة أزياء وهي ابنة المخرج عبد العزيز السكري.

يارا السكري ظهرت كممثلة للمرة الأولى مع تامر حسني في فيلم الفلوس ولكنه كان دورًا صغيرًا، وبعد عرض الفيلم انتشرت أنباء بشكل واسع على أنها دخلت في علاقة عاطفية مع نجم الجيل، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة من المطرب مشيرًا إلى أنها مجرد شائعات.

كما فازت “السكري” بلقب ملكة جمال مصر في عام 2023.

ظهرت يارا السكري رمضان الماضي مع أحمد العوضي في فهد البطل والذي عرض رمضان الماضي، كما أنها تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل علي كلاي مع العوضي في رمضان المقبل.

