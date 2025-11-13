الخميس 13 نوفمبر 2025
تموين المنتزة بالإسكندرية تضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة ملح الطعام وتُصادر 10 أطنان من الملح

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة رقابية موسعة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبتوجيهات مشددة من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وقد ترأس إدارة تموين المنتزة الحملة برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وبإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، وبمشاركة مفتشي الإدارة أحمد سعد ومصطفى فراج، حيث تم تنفيذ الحملة في نطاق الإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط منشأة لتعبئة ملح الطعام قامت بالغش التجاري والتدليس، حيث تم استخدام أكثر من علامة تجارية غير حقيقية على المنتجات، بالإضافة إلى إدارة المنشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة. وبناءً على ذلك، تم التحفظ على كميات كبيرة من ملح الطعام، بلغت نحو 10 أطنان و340 كجم، تشمل:400 شيكارة زنة الشيكارة 25 كجم، 100 كيس ملح مدون عليه إحدى العلامات التجارية، 120 كيس ملح مدون عليه علامة تجارية أخرى، 120 كيس ملح مدون عليه علامة تجارية ثالثة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المنشأة المخالفة، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود المديرية المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير التموينية وحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار.     
 

 

 

