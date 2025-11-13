رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق

18 حجم الخط

استقبل الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، يرافقه خالد الأمير وكيل النقابة، ورامي ياسين السكرتير العام، ولفيف من الصحفيين بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم،في زيارة تهدف إلى التعرف على الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية.

رحّب رئيس الجامعة بالوفد الصحفي، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام نقابة الصحفيين بالإسكندرية بالتواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء جسور التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية التي تسهم في نشر الوعي ودعم التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، تم تقديم عرض تعريفي حول الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية المتميزة، ودورها في دعم أهداف التنمية المستدامة، بحضور عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس، الذين استعرضوا جهود الجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أعرب رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية عن تقديره لما شاهده من تطور علمي وبحثي داخل الجامعة المصرية اليابانية، مؤكدًا أن التجربة اليابانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في التعليم العالي، وأن النقابة حريصة على تعزيز الشراكة مع الجامعة في مجالات التدريب والتثقيف العلمي.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل عدد المراكز البحثية، اطلع خلالها الوفد على أحدث المعامل والتجهيزات الأكاديمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لخدمة أهداف التعليم والإعلام والتنمية

