تشكيل الإمارات المتوقع ضد العراق في ذهاب ملحق كأس العالم 2026

18 حجم الخط

يستضيف منتخب الإمارات نظيره منتخب العراق اليوم الخميس، ضمن ذهاب ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وستقام مباراة العراق ضد الإمارات بنظام الذهاب والإياب، في الملحق الآسيوي، الفائز منهما يتأهل إلى ملحق عالمي يقام في مارس 2026، يتأهل من خلاله منتخبان من جميع القارات التي ستخوض الملحق إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل الإمارات المتوقع ضد العراق

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: روبين كانيدو، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، ماركوس ميلوني.

خط الوسط: علاء الدين زهير، يحيى نادر، على صالح، كايو كانيدو، نيكولاس خيمينيز.

خط الهجوم: كايو لوكاس.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأسترالي شون إيفانز لقيادة مباراة الذهاب بين منتخب العراق ونظيره منتخب الإمارات.

ويُعد شون إيفانز أحد أبرز الحكام في القارة الآسيوية، حيث يمتلك خبرة دولية كبيرة في إدارة المباريات الكبرى داخل القارة وخارجها، وتميز بأسلوبه الصارم.

واحتل منتخب العراق المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف السعودية في المرحلة الرابعة والنهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

بينما احتل منتخب الإمارات المركز الثاني، خلف منتخب قطر لمنافسات المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة العراق والإمارات

وتقام مباراة الذهاب بين الإمارات ضد العراق اليوم الخميس 13 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.