مواجهة ساخنة بين نيجيريا والجابون في ملحق المونديال، تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

نيجيريا
نيجيريا
يلتقي منتخب نيجيريا أمام الجابون، مساء اليوم الخميس ضمن لقاءات تصفيات الملحق الأفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 على أرضية استاد مولاي الحسن في المغرب، ضمن لقاءات نصف نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال.

 

موعد مباراة نيجيريا والجابون في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة بين نيجيريا والجابون، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والجابون 

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين نيجيريا والجابون عبر قناة إم بي سي أكشن ومنصة شاهد.

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة من التأهل إلى نهائيات المونديال، بينما يأمل منتخب الجابون في مواصلة مشواره في التصفيات والعودة بالانتصار.


وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الملحق والذي يضم أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الإفريقية، والتي ستحدد الفريق المتأهل للملحق العالمي.

المنتخب الفائز يسعى لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق الأفريقي المؤهل إلى المونديال العالمي ومواجهة الفائز من مباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

