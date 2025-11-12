الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد عبد العزيز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: السينما تعطيك أضعاف ما تأخذ منك

المخرج محمد عبد العزيز،
المخرج محمد عبد العزيز، فيتو
18 حجم الخط

شهد حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة إنجاز العمر، تقديرًا لمشواره الفني الطويل وإسهاماته البارزة في صناعة السينما المصرية والعربية.

وقال المخرج محمد عبد العزيز خلال كلمته عقب تسلّمه التكريم: "إيه اليوم الحلو ده! أنا في منتهى السعادة، بعد رحلة طويلة بين السينما والمسرح والتليفزيون، أشكر وزارة الثقافة، وصديق العمر الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان".

وأضاف عبد العزيز موجّهًا رسالة للأجيال الجديدة من صُنّاع السينما: "من زمان قالوا لنا إن السينما ملهاش أمان وفيها بعض الغدر، وده مش صحيح، التصور ده عند بعض الناس اللي معندهمش استمرارية وبيقعدوا فترة قصيرة ويمشوا. كلمتي لأولادنا الصغيرين: السينما كل لما تديها بتديك أضعاف وأضعاف."

ويُعد المخرج محمد عبد العزيز أحد أبرز صُنّاع السينما المصرية في العقود الماضية، حيث قدّم أعمالًا خالدة مزجت بين الكوميديا والدراما والإنسانية، تاركًا بصمة مؤثرة في تاريخ الفن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبد العزيز جائزة إنجاز العمر مهرجان القاهرة السينمائي المخرج محمد عبد العزيز السينما المسرح

مواد متعلقة

ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين يتألقن بالأبيض والأسود على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو)

إسعاد يونس ونجلاء بدر وداليا البحيري على ريد كاربت افتتاح القاهرة السينمائي (صور)

التفاصيل الكاملة لمهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم محمد عبد العزيز بالهرم الذهبي وخالد النبوي بـ"فاتن حمامة للتميز".. عرض 24 فيلما مرمما.. وهذه قائمة أعمال الدورة 46

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: أنقذوا "زينب" من غرفة العذاب! 3 سنوات حبس انفرادي بقرار من زوجة الأب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية