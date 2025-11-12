محمد عبد العزيز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: السينما تعطيك أضعاف ما تأخذ منك

18 حجم الخط

شهد حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة إنجاز العمر، تقديرًا لمشواره الفني الطويل وإسهاماته البارزة في صناعة السينما المصرية والعربية.

وقال المخرج محمد عبد العزيز خلال كلمته عقب تسلّمه التكريم: "إيه اليوم الحلو ده! أنا في منتهى السعادة، بعد رحلة طويلة بين السينما والمسرح والتليفزيون، أشكر وزارة الثقافة، وصديق العمر الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان".

وأضاف عبد العزيز موجّهًا رسالة للأجيال الجديدة من صُنّاع السينما: "من زمان قالوا لنا إن السينما ملهاش أمان وفيها بعض الغدر، وده مش صحيح، التصور ده عند بعض الناس اللي معندهمش استمرارية وبيقعدوا فترة قصيرة ويمشوا. كلمتي لأولادنا الصغيرين: السينما كل لما تديها بتديك أضعاف وأضعاف."

ويُعد المخرج محمد عبد العزيز أحد أبرز صُنّاع السينما المصرية في العقود الماضية، حيث قدّم أعمالًا خالدة مزجت بين الكوميديا والدراما والإنسانية، تاركًا بصمة مؤثرة في تاريخ الفن المصري.

