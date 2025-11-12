الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

بينهم رجال أعمال، تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب ينتمون إلى جماعة الإخوان إلى جلسة 12 يناير المقبل.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

محكمة جنايات أول مجمع محاكم بدر شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى جماعة الإخوان مويل الإرهاب

