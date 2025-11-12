تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لـ 17 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في أكتوبر إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من عام 2015 وحتى 9 مايو 2022، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

