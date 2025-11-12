الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لـ 17 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في أكتوبر إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من عام 2015 وحتى 9 مايو 2022، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

الدائرة الثانية ارهاب تنظيم داعش الإرهابي داعش قيادة جماعة إرهابية الإضرار بالوحدة الوطنية

الجريدة الرسمية