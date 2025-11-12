وزير الثقافة يهنئ النحات عصام درويش بفوزه بجائزة السلطان قابوس

18 حجم الخط

هنأ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان عصام درويش بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال النحت، ضمن دورتها الثانية عشرة لعام 2025، والتي خصصت هذا العام للفنانين العمانيين والعرب.

عصام درويش فنان مبدع

وقال وزير الثقافة: “يعد الفنان عصام محمد سيد درويش مثالًا للفنان المبدع الذي جمع بين الأصالة والتجديد في النحت، وساهم بشكل بارز في إثراء المشهد الفني المصري والعربي."

وتابع:"نفخر بإبداعات الفنان عصام درويش التي تعكس عمق التجربة الفنية المصرية وتاريخها الغني، ويأتي فوزه بهذه الجائزة تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات والتميز "

النحات عصام درويش

ويُعد الفنان عصام درويش أحد أبرز فناني النحت في مصر. ولد بالقاهرة عام 1970، ويعمل أستاذًا للنحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. شغل العديد من المناصب المهمة، منها رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفنون، ومشرف على المعارض الدولية والوطنية مثل المعرض العام الدورة 38 (2016) ومعرض الطلائع لجمعية الفنون الجميلة (2016)، وعضو لجان عليا في مجالات النحت والمتحف المفتوح وصالونات الشباب.

وتتضمن أعماله النحتية الميدانية أعمالًا بارزة داخل مصر وخارجها، منها تمثال الكابتن صالح سليم بالنادي الأهلي (2007)، وتمثال فاتن حمامة بدار الأوبرا المصرية (2018)، وتمثال الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد (2015)، وتماثيل توفيق الحكيم، أحمد شوقي، وطه حسين بمكتبة الإسكندرية (2015).

جاء الإعلان عن الفائزين خلال مؤتمر صحفي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، مؤكدًا التزام الجائزة بتكريم الإبداع العربي ودعم المشهد الثقافي والفني في المنطقة

