الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو
18 حجم الخط

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية. 

 تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي

وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية على مختلف المسارات، مما يبرز الحاجة إلى تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي وتعزيز آليات العدالة المشتركة، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضايا الراهنة، ويسهم في دعم التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

قضايا على اجندة المجلس

ويناقش المجلس خلال أعماله عددًا من البنود المهمة، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما يبحث المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، وقانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وسيشارك في أعمال الدورة وزراء العدل في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفة مراقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس وزراء العدل العرب جامعة الدول العربية وزير العدل بجمهورية السودان الدول العربية

مواد متعلقة

رئيس بعثة الجامعـة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية يلتقي وفد الأمم المتحدة

مندوب الجامعة العربية: جهود دولية وعربية دفعت ترامب لخطة غزة وضغطت على إسرائيل

الجامعة العربية تستضيف الجلسة الافتتاحية لقمة ريبل 2025 لدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads