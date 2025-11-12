بدء اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي

وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية على مختلف المسارات، مما يبرز الحاجة إلى تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي وتعزيز آليات العدالة المشتركة، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بمسؤولياته تجاه القضايا الراهنة، ويسهم في دعم التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

قضايا على اجندة المجلس

ويناقش المجلس خلال أعماله عددًا من البنود المهمة، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما يبحث المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، وقانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وسيشارك في أعمال الدورة وزراء العدل في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفة مراقب.

