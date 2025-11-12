18 حجم الخط

كشف المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة.

وأشار إلى مشروع المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية، وتابع أعمال تنفيذ المرافق العامة (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، ومناقشة الشركات المنفذة في أعمال تنسيق الموقع العام بما يشمل تنظيم أماكن الانتظار والباركات، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من وصلات المرافق الداخلية والخارجية لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة.



وفي سياق آخر تفقّد رئيس الجهاز أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وفرمة الطرق بمنطقة الأمل، وتابع تنفيذ شبكات المرافق بعدد من المجاورات بالحيين 29 و32، إلى جانب متابعة مشروع الدفع النفقي الموجه لاستكمال تغذية منطقة الأمل بالمياه من رافع مدينة الشروق، ومشروع الحل العاجل للصرف الصحي لخدمة الحي 16 ومنطقة 2600 فدان.



وشملت الجولة كذلك الوقوف على مشروعات خطوط الطرد بقطر 700 مم بين محطتي الرفع (1) و(2) داخل المدينة وصولًا إلى غرفة التهدئة بمدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى مشروعات خطوط المياه الناقلة التي تشمل خطًا بقطر 900 مم لتغذية منطقة الطلاع، وآخر بقطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان إلى خزانات العبور الجديدة، فضلًا عن مشروعات ترفيق المجاورات (2، 3، 10) بالحي الـ17 بمنطقة القادسية سابقًا.



وخلال الجولة، ناقش رئيس الجهاز التحديات التي تواجه بعض المشروعات الجارية، وعلى رأسها أعمال التنسيق مع مشروع القطار الكهربائي LRT بحدائق العاشر، والتي أثّرت على توقيت بدء تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بقطر 1200 مم، مؤكدًا أنه يجري العمل على تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار معدلات التنفيذ دون تأخير.



وفي نهاية الجولة، تفقّد المهندس محمود مراد أعمال التطوير وإنشاء القاعة الخاصة بالجهاز، وذلك للوقوف على نسب إنجاز الأعمال، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة.



واختتم رئيس الجهاز تأكيده بأن ما تشهده مدينة العبور الجديدة من مشروعات خدمية وتنموية يعكس التزام الدولة بتطوير المدن الجديدة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.

