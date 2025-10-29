الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسرة اللعبة تسافر إلى بيروت لتصوير مشاهد الجزء الخامس

تسافر أسرة مسلسل الجزء الخامس من مسلسل اللعبة إلى بيروت لتصوير عدد من المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل هناك، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد أسبوعا.

ويفصل صناع الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” عن الانتهاء من تصويره قرابة الشهر، حيث يواصل أبطال العمل التصوير تحت قيادة المخرج معتز التوني.  

الجزء الجديد من العمل مليء بالمفاجآت، فمن المقرر أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أشرف عبد الباقي ومحمد محيي، إلى جانب مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين. 

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول.

 وحققت الأجزاء السابقة نجاحًا لافتًا عند عرضها على منصة "شاهد". 

