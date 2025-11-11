تراجع أسعار سيارات سيتروين المجمّعة محليًا بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه

18 حجم الخط

أعلن الوكيل الحصري لعلامة ستروين (Citroën) في مصر، عن خفض أسعار موديلات 2026 من سيارة C4X المجمعة محليًا، بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتُطرح السيارة بفئتين هما Feel وShine، حيث انخفض سعر الفئة الأولى C4X Feel بمقدار 90 ألف جنيه ليُصبح 1,199,000 جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية C4X Shine انخفاضًا قدره 100 ألف جنيه ليُصبح 1,349,000 جنيه.

وتتمتع بميزة تنافسية بارزة كونها مجمعة محليًا في مصر، ما يعزز من توفرها بأسعار مناسبة، مع خدمات ما بعد البيع أكثر كفاءة، الأمر الذي يرفع من جاذبيتها في السوق المحلية.

تأتي السيارة مزودة بمحرك PureTech سعة 1.2 لتر تربو بقوة 130 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتجمع بين أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود، إلى جانب تصميم أنيق يجمع بين خطوط السيدان الرياضية وارتفاع سيارات SUV، كما توفر السيارة مساحة داخلية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 510 لتر.

تتميز فئة C4X Feel بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، ومثبت سرعة مع محدد للسرعة، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية. كما تضم نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات يدعم البلوتوث وفتحات USB، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ووسائل أمان تشمل 6 وسائد هوائية وبرنامج الثبات الإلكتروني.

أما الفئة الأعلى C4X Shine فتأتي مع سقف بانورامي كهربائي، وجناح خلفي رياضي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رجوع خلفية عالية الدقة، إضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم القطنية.

كما تضم شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسطية 10 بوصات تعمل باللمس، وتشمل تجهيزاتها شاحنًا لاسلكيًا، وإضاءة أمامية LED متطورة بنظام High Beam Assist، ونظام صوتي أكثر تطورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.