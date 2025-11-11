زيادة جديدة في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6325 جنيها

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب، مجددا، بقيمة 10 جنيهات فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5535 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4744 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 44280 جنيها بالصاغة.

وواصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها فى البورصات، وذلك بالتزامن مع اقتراب تحديد البنك الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة الأخيرة خلال العام 2025 وسط توقعات بالخفض.

واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء مسجّلًا أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، مما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليبلغ 4135.55 دولارًا للأونصة.

فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4147.60 دولارًا للأونصة.

البيانات الأمريكية والمستهلكين

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.

كما كشف مسح نُشر يوم الجمعة الماضي أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

خفض الفائدة فى ديسمبر

من جانبه، قال عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي ستيفن ميران أمس الإثنين: إن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا في ديسمبر كانون الأول، مشيرًا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.

ويستفيد الذهب عادةً، وهو أصل لا يدرّ عائدًا، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وحالات عدم اليقين الاقتصادي.

