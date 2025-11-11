الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
اقتصاد

وزارة المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، لجميع العاملين بالدولة خاصة مع اقتراب موعد الصرف.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر

