تعهدت بالحياد والشفافية، محافظ البحيرة تدعو المواطنين لمواصلة المشاركة والإدلاء بأصواتهم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، بحضور المستشارين وأعضاء اللجان، لبدء أعمال التصويت واستقبال الناخبين وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط، حيث تواصل محافظة البحيرة فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025.

التعامل الفوري مع أي طارئ

أكدت محافظ البحيرة على استمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والتعامل الفوري مع أي طارئ وتقديم الدعم الكامل للجان الانتخابية.

ترسيخ دعائم الديمقراطية

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشوالتعامل الفوري مع أي طارئ وحين، التزامًا بالحياد والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، داعية جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

