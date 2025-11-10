الائتلاف المصري: غياب وقائع العنف والتوتر في اليوم الأول لانتخابات البرلمان

18 حجم الخط

قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إنه على الرغم من سخونة التنافسية وشراستها في العديد من الدوائر الفردية وما تولد عنها من اصطفاف قبلي وعشائري، إلا أن ذلك تزامن مع شيوع حالة من المودة والمرونة في التعامل بين الحملات الانتخابية للمرشحين الأحزاب السياسية المختلفة.

غياب العنف أمام اللجان



ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية غياب وقائع العنف أو التوتر في محيط مقار الاقتراع بالمحافظات المختلفة وعدم وجود ثمة احتكاكات بين ممثلي المرشحين في القرى أو في محيط لجان التصويت رغم كثافة الإقبال وتبادل عمليات الحشد بين الأسر والعائلات المختلفة.

طول فترة التحضير للانتخابات



ويرى الائتلاف المصري أن تلك الظاهرة المستجدة في تعامل أنصار المرشحين تعود بالأساس لطول فترة التحضير للتنافسية والتي بدأت عقب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مباشرة.



وأكد أن انتخابات الشيوخ كانت بمثابة بروفه حقيقة لإنتخابات النواب وذلك فضلا عن حياد واضح للهيئات المشرفه على العملية الانتخابية مثل الهيئة الوطنية للانتخابات وقوات تأمين العملية الانتخابية بصورة عززت من الشعور الحياد والنزاهة وجعلت كافة الأطراف تخشي التورط في مخالفات توقعها في مشكلات قضائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.