البعثة الدولية لائتلاف نزاهة تصدر تقريرها الختامي عن اليوم الأول لانتخابات النواب

اختتمت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، اليوم الإثنين، أعمال المتابعة الميدانية لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب المصري، حيث واصل المتابعون الدوليون الانتشار في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى.

غرفة عمليات ائتلاف نزاهة

كما واصلت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان وتلقي الشكاوى من الناخبين.

الدعاية الانتخابية أمام اللجان

ورصد أعضاء البعثة، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية، من بعض الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، بما يمثل كسرًا للصمت الانتخابي في يومي التصويت، كما لاحظوا احتفالات أمام بعض اللجان التي شهدت أجواء من الرقص والغناء والمزمار.

حجم المشاركة

وسجل أعضاء البعثة الدولية تفاوتًا في نسب المشاركة على مدار اليوم، حيث شهدت اللجان تزايدًا في حجم المشاركة في ساعات التصويت الأخيرة، واستمرت المشاركة اللافتة للمرأة في عملية التصويت.

غياب الحبر الفسفوري

وتلقت غرفة العمليات شكاوى من بعض الناخبين عن غياب الحبر الفسفوري وعدم وجوده داخل اللجان، وبعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت الهيئة بأن الحبر الفسفوري لا يستخدم إلا في الاستحقاقات الانتخابية العامة مثل: الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت، ولا يستخدم في الانتخابات البرلمانية.

وأشاد أعضاء البعثة، بوجود تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بدون مشقة عليهم في ظل مشاركة ملحوظة لكبار السن، كما تم لأول مرة وضع تعليمات بطريقة برايل في الصفحة الخلفية لبطاقة الاقتراع، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بالصوت.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت الأولى والثانية، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، وتستهدف البعثة زيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولي، وزيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

