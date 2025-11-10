سارة نتنياهو تثير غضبا كبيرا في طبريا

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن تغيير اسم مدرسة "إرليخ" في طبريا إلى اسم والد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، لا يزال يثير الجدل، فيما شهدت القصة اليوم تحولا كبيرا.

حيث قدم ياهف إرليخ، حفيد آشر زيليغ إرليخ – أحد رواد التعليم العبري في الجليل ومؤسس المدرسة التي تحمل اسمه – اليوم (الاثنين) التماسا عاجلا إلى محكمة الشؤون الإدارية، يطلب فيه منع بلدية طبريا ورئيس البلدية يوسي نڤاعاه من تغيير اسم المدرسة العريقة في المدينة.

و"ذلك لأن القرار اتُخذ دون صلاحية، وبما يخالف القانون، ودون إشراك الجمهور ودون إجراء إداري سليم، مما يشكل ضررا جسيما وافتقارا للاحترام تجاه الإرث التعليمي، بدلا من مباركة مؤسس المدرسة آشر زيليغ إرليخ، وتاريخ مدينة طبريا"، وفقا لما ورد في الالتماس.

وحسب الالتماس، تعتزم البلدية إقامة حفل رسمي لوضع الحجر الأساس يوم الخميس القادم، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته، يتم خلاله تغيير اسم المدرسة إلى اسم شموئيل بن آرتسي، والد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو.

وقال إرليخ إن هذه الخطوة تفتقر إلى السلطة القانونية، وتم اتخاذها دون استشارة وزارة التربية والتعليم، ودون إشراك الجمهور، ودون إجراء إداري سليم. ووفقا له، "هذه محاولة لمحو إرث شخص كرس حياته لتعليم أطفال طبريا وإقامة مؤسسة كانت رمزا للعمل الصهيوني".

وجاء في الالتماس أن آشر زيليغ إرليخ كان من مؤسسي التعليم العبري في الجليل وأدار أول مدرسة في طبريا لأطفال المُرحّلين من تل أبيب ويافا. وبعد وفاته عام 1953، قررت بلدية طبريا تخليد اسمه تقديرا لجهوده التعليمية والصهيونية، وأصبح اسم "مدرسة إرليخ" رمزا محليا معروفًا لجميع سكان المدينة.

وذُكر في الالتماس أن: "محاولة تغيير اسم المدرسة ليست مجرد عمل إداري خاطئ، بل هي محو لفصل هام في تاريخ طبريا".

كما أشار الالتماس إلى وجود "شبهة رشوة سياسية"، وذلك لأن "رئيس البلدية يوسي نڤاعاه يسعى منذ توليه منصبه إلى تمرير قرار حكومي ينقل أموالا من مختلف الوزارات الحكومية إلى مدينة طبريا، وهو لم ينجح في دفع هذا الاقتراح حتى الآن. إلا أنه بتقديم هذه 'الميزة' لزوجة رئيس الوزراء، فقد بدأت الوزارات، حسب فهمنا، تهتم بالاقتراح بالفعل".

بالإضافة إلى ذلك، كُتب أن لوائح التعليم الحكومي تنص على أن تغيير اسم مؤسسة تعليمية يتطلب موافقة وزارة التربية والتعليم، ولا يمكن أن يتم بقرار من مجلس المدينة وحده. ويطالب الملتمسون المحكمة بإصدار أمر مؤقت يلغي قرار البلدية بتغيير الاسم ويُلزمها باتباع إجراء سليم وشفاف، مع إشراك الجمهور.

وأضاف ياهف إرليخ: "هذا ضرر ليس لعائلتنا فحسب، بل لجميع سكان طبريا الذين ترعرعوا على إرث جدي".

من جانبها، أفادت بلدية طبريا بأنها ستدرس الالتماس وسترد عليه في المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.