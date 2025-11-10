محمد مصيلحي يدلي بصوته في الإسكندرية وسط التفاف جماهيري

18 حجم الخط

أدلى محمد مصيلحي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم، بصوته في مقر لجنته بمدرسة (الفواطم) بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اليوم الأول لعملية الاقتراع التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الناخبين.

وحرص «مصيلحي» على الإدلاء بصوته التزامًا منه بواجب المشاركة الديمقراطية، ومؤكدًا على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وعقب الإدلاء بصوته، أشار مصيلحى إلى أن المشاركة في الانتخابات هي الركيزة الأساسية لتدعيم مؤسسات الدولة المنتخبة، وهي رسالة واضحة يوجهها الشعب المصري عن مدى وعيه السياسي وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية.

وأضاف مصيلحي: "ما شهدته اليوم من محبة ودعم من أهالي الإسكندرية يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة.

واختتم مصيلحي تصريحاته متوجهًا بالشكر لقيادات حزب مستقبل وطن والنائب أحمد عبد الجواد أمين عام الحزب، مشيرا إلي أنه أثبت أن النجاح التنظيمي ليس وليد الصدفة، بل نتاج قدرة قيادية على تجميع الجهود وتحقيق الأهداف بفاعلية.

