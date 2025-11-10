القانون يجرّم التأثير على الناخبين بالمال أو الهدايا، والوطنية للانتخابات لم ترصد شكاوى في الانتخابات حتى الآن

18 حجم الخط

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول بعض الصور تزعم رصد حالات لتوزيع دعاية انتخابية وكراتين تحتوي على مواد تموينية أمام عدد من اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

ووفقًا للمادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة للغير مقابل التصويت على نحو معين أو الامتناع عنه، وكذلك كل من طلب أو قبل فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق شكاوى حتى الآن بشان توزيع هدايا عينية أمام اللجان الانتخابية، وفي حالة وجود مستند أو دليل لتلك الشكاوى فالهيئة تتعامل بحزم مع تلك الممارسات

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات محظورات في الدعاية الانتخابية، مثل تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعود بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدة أن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية تتعامل بحزم مع أي محاولات لتوجيه الناخبين أو التأثير على نزاهة التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من غرف العمليات المركزية والفرعية، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، لضمان سير الانتخابات في إطار من الشفافية والالتزام الكامل بالقانون.



وانطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر

