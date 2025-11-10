الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسقف برج العرب والعامرية بالإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

أدلى  الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بالإسكندرية وتوابعها، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر غرب الإسكندرية، وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة من المسلمين والمسيحيين الذين حرصوا على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه.

 

أسرار الاستمرار على الريجيم دون ملل أو تعب

مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها في انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

وأكد  الأنبا مينا، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تمثل شكلًا من أشكال الخدمة العملية للوطن، وتجسيدًا حقيقيًا للمحبة والانتماء لأرض مصر.

 

وأضاف أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء أصيل من المجتمع المصري، تشارك أبناء الوطن أفراحهم وآمالهم، وتدعم كل ما يسهم في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار والتنمية.

وشدد أسقف برج العرب والعامرية على أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس وعي المصريين وإيمانهم بأهمية دورهم في صنع مستقبل بلادهم، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية في أجواء يسودها السلام والانضباط.

وأشار الأنبا مينا إلى أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم الجهود الوطنية لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي، وليست مجرد إجراء سياسي، بل تعبير عن حب مصر والانتماء إليها.

وتأتي مشاركة الأنبا مينا بالتزامن مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في جميع لجان محافظة الإسكندرية، والتي تستمر على مدار يومين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب الانبا مينا البنجر

مواد متعلقة

أسرار الاستمرار على الريجيم دون ملل أو تعب

مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها في انتخابات النواب بالإسكندرية (صور)

محافظ مطروح يتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق مطروح العمومي

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في مستشفى ملوي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية