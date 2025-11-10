أسقف برج العرب والعامرية بالإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

18 حجم الخط

أدلى الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية بالإسكندرية وتوابعها، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمدرسة القرية 5 الابتدائية بمنطقة البنجر غرب الإسكندرية، وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة من المسلمين والمسيحيين الذين حرصوا على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه.

وأكد الأنبا مينا، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تمثل شكلًا من أشكال الخدمة العملية للوطن، وتجسيدًا حقيقيًا للمحبة والانتماء لأرض مصر.

وأضاف أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء أصيل من المجتمع المصري، تشارك أبناء الوطن أفراحهم وآمالهم، وتدعم كل ما يسهم في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار والتنمية.

وشدد أسقف برج العرب والعامرية على أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس وعي المصريين وإيمانهم بأهمية دورهم في صنع مستقبل بلادهم، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية في أجواء يسودها السلام والانضباط.

وأشار الأنبا مينا إلى أن إيبارشية برج العرب والعامرية تدعم الجهود الوطنية لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي، وليست مجرد إجراء سياسي، بل تعبير عن حب مصر والانتماء إليها.

وتأتي مشاركة الأنبا مينا بالتزامن مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 في جميع لجان محافظة الإسكندرية، والتي تستمر على مدار يومين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.