غرفة عمليات النيابة الإدارية تتابع أعضاءها المشرفين على انتخابات النواب

18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعه صباح اليوم الإثنين، حيث تطرق الاجتماع لمتابعة أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم في محافظات المرحلة الأولى.

أكد رئيس الهيئة أهمية متابعة غرفة العمليات المركزية

وأكد رئيس الهيئة أهمية متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة لأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات باللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الكامل لهم بما يكفل أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وفي هذا الصدد أجرى المستشار رئيس الهيئة، اتصالًا تليفونيًا اطمئن فيه على حالة عضوي النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على لجنيتن فرعيتين بمحافظة أسوان، عقب تعرضهما لحادث سير صباح اليوم حال توجههما للجنتين الفرعيتين المكلفين بالإشراف عليها، وتلقيهما الرعاية الطبية اللازمة، واستقرار حالتهما الصحية.

كما وجّه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي؛ للجهد البالغ الذي تقوم به في إدارة العملية الانتخابية ومتابعة رؤساء اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات لتخرج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق بالدولة المصرية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.