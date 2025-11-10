انتخابات النواب 2025، السيدات يتصدرن المشهد في لجنة أبو الهول القومية بالجيزة (فيديو)

18 حجم الخط

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي بإقبال كثيف على لجنة مدرسة أبو الهول القومية بالجيزة، في الساعات الأولى للتصويت باليوم الأول لـ انتخابات مجلس النواب 2025.



انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك وسط تسهيلات أمنية مكثفة قدمتها سلطات الأمن لدخول الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حيث انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط اللجان، وسط فرحة عارمة من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.





الاقتراع في انتخابات مجلس النواب

بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى وإن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

إجراءات التوقيع والإدلاء بالصوت

ويتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه.

بعد ذلك يتسلم الناخب بطاقتي الاقتراع (فردي وقوائم) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقتين بنفسه في الصندوقين المخصصين لكل نظام، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع.

في حالة امتلاء الصندوق أو خلال فترة الراحة

إذا امتلأ صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يتم غلق الفتحة بقفل بلاستيكي يُسجل رقمه بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، ويُخصص صندوق جديد بذات الإجراءات، مع وضع ملصق برقم اللجنة والنظام الانتخابي (مثل لجنة رقم 35/2 فردي – لجنة رقم 2/35 قوائم).

