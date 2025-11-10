ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.3% في أكتوبر 2025... زيادة أسعار الملابس والمساكن والأغذية.. الإحصاء: قفزة في الخضروات والإيجارات

18 حجم الخط

أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (264.3) نقطة لشهر أكتوبر 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر سبتمبر 2025.

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز

وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%).

وأيضا ارتفعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%).

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والفاكهة

وأوضح التقرير انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%)،

مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.1%) لشهر أكتوبر 2025 مقابل (10.3%) لشهر سبتمبر 2025.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2025 مقارنة بشهـر سبتمبر 2025):

1-سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%).

وجاء ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.9%).



3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).



4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).



5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).



6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.1%).



7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)،



ويأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%).



8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%).



ويأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر 2024):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.3%).

ويأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-13.1%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.0%).



2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (15.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (12.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (12.0%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.2%).



3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (12.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.6%).



4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (8.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (9.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.0%).



5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (27.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.7%).



6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (20.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (19.4%).



7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).



8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (4.6%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (37.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.9%).



9- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).



10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.3%).



11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (12.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (27.7%).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.