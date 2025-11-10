الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ 1.3% خلال شهر أكتوبر 2025

18 حجم الخط

أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (264.3) نقطة لشهر أكتوبر 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.3%) عن شهر سبتمبر 2025.





وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%).



وأوضح التقرير انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%)،

مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية



سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.1%) لشهر اكتوبر 2025 مقابل (10.3%) لشهر سبتمبر 2025.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر أكتوبر 2025 مقارنة بشهـر سبتمبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.2%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).



سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.9%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.1%)

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)،



هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%)

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%).



هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر 2024):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.3%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-13.1%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.0%).



سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (15.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (12.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (12.0%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.2%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (12.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.6%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (8.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.0%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (27.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.7%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (20.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (19.4%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (4.6%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (37.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.9%).



سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.3%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (12.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (27.7%).

