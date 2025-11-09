القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في الدورة الـ 46

الأحد 09 نوفمبر 2025
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

أفلام المسابقة الدولية 

وتضم المسابقة الدولية 14 فيلمًا، هي:
● اغتراب | مهدي هميلي | تونس، لوكسمبورج، فرنسا، قطر، السعودية | 120 د | 2025
● الأشياء التي تقتلها | علي رضا خاتمي | تركيا، كندا، فرنسا، بولندا | 113 د | 2025
● ترميم | جابرييل أوربونايت | ليتوانيا، لاتفيا، بلجيكا | 90 د | 2025
● ثريا، حبي | نيكولا خوري | لبنان، قطر | 81 د | 2025
● الركض الصامت | مارتا بيرجمان | بلجيكا، كندا | 94 د | 2025
● زنقة مالقة | مريم توزاني | المغرب، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا | 116 د | 2025
● صفصافة | بيتر سانت | مالطا | 99 د | 2025
● كان يا ما كان في غزة | طرزان وعرب ناصر | فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، الأردن | 87 د | 2025
● ليس للموت وجود | فيليكس دوفور-لاباريير | كندا | 75 د | 2025
● مدينة الرمال | مهدي حسن | بنغلاديش | 99 د | 2025
● ضايل عِنا عرض | مي سعد وأحمد الدنف | مصر | 74 د | 2025
● اليعسوب | بول أندرو ويليامز | المملكة المتحدة | 98 د | 2025
● ابن | ناتشو لاكاسا | إسبانيا | 91 د | 2025
● بينما نتنفس | سيمون ألتون | تركيا | 95 د | 2025
 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. 

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

