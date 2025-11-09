وزير النقل يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات غدا

18 حجم الخط

يشهد وزير النقل الفريق كامل الوزير غدا الاثنين الجلسة النقاشية بعنوان محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط.



وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات والصناعة TransMEA2025 المقام برعاية رئيس الجمهورية تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة "

الجلسة النقاشية بعنوان محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و7 وزراء نقل عرب وأفارقة وأوروبيين.

* اجتماع وزراء النقل العرب بدورته رقم 38.

* توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات (الأنفاق - السكة الحديد ـ الموانئ البرية والجافة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.