الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات غدا

يشهد وزير النقل الفريق كامل الوزير غدا الاثنين الجلسة النقاشية بعنوان محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط.


وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات والصناعة TransMEA2025 المقام  برعاية رئيس الجمهورية تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة "

  

الجلسة النقاشية بعنوان محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا  بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و7 وزراء نقل عرب وأفارقة وأوروبيين.

* اجتماع وزراء النقل العرب بدورته رقم 38.
* توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات (الأنفاق - السكة الحديد ـ الموانئ البرية والجافة). 

الجريدة الرسمية