اقتصاد

تقرير “أميك” يرصد حركة بيع الأتوبيسات بالأسواق المحلية خلال 9 أشهر

كشف التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات الأميك، عن إجمالي مبيعات الأتوبيسات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2025.

ووفقًا لما نشره التقرير الصادر من مجلس مجلس معلومات السيارات الصادر من الاميك، احتلال الأتوبيسات جولدن دراجون علي المركز الاول بعد بيع ما يقرب من 2130 اتوبيس، وفي المركز الثاني لصالح كينج لونج  بعد  بيع مايقرب من 2088 اتوبيس، وتليها سيارات تويوتا  فى المركز الثالث بعد بيع مايقرب من  1281 اتوبيس.

 

وأوضح  التقرير الصادر من مجلس مجلس معلومات السيارات الصادر من الاميك، تمركز اتوبيسات شيفروليه علي المركز الرابع  بعد بيع مايقرب من 680 اتوبيس، ثم أتوبيسات فوتون التي تمركزت في المركز الخامس بعد بيع  572 اتوبيس، وتمركزت ميتسوبيشي فى المركز السادس بعد بيع مايقرب من  395 أتوبيس، واختتمت أتوبيسات سوزوكي المركز السابع بعد بيع  336 اتوبيس.
 

الجريدة الرسمية