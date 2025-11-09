الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

الدقهلية، أهالي "البجلات" يشتكون من تجمعات القمامة، والمحافظ يتفقد القرية ويأمر بتحسين الخدمات

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بالبجلات، فيتو
أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة بقرية “البجلات” التابعة لمركز منية النصر، للوقوف على مستوى الخدمات.

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بـ"البجلات"

والتقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، وأكد أن زيارته تأتي استجابة لشكواهم من تردي حالة النظافة وحرصه على الوقوف على أوضاع القرية على الطبيعة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات العامة، والتي تضمنت وجود تجمعات للقمامة بمنطقة مقابر القرية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بجدية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بالقرى.

إزالة كافة تجمعات القمامة بمنطقة مقابر القرية

 وكلف محافظ الدقهلية وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر، ورئيسة الوحدة المحلية لقرية البجلات، بإزالة كافة تجمعات القمامة بمنطقة مقابر القرية وتلافي جميع الملاحظات، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة لعناصر ومعايير اختيار أفضل قرية ومدينة.

تفقد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضروات والفاكهة

كما تفقد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضروات والفاكهة، ووجَّه أصحابها بعدم المغالاة في الأسعار، وعدم إشغال الشارع بما يعيق حركة المرور والمشاة.

البدء الفوري اليوم في نقل ورفع تجمعات القمامة بالقرية

وفي ختام الجولة، وجّه محافظ الدقهلية رئيس مركز منية النصر ورئيس الوحدة المحلية لقرية البجلات، بالبدء الفوري  في نقل ورفع تجمعات القمامة بالقرية وتحسين المشهد الحضاري بالقرية، مؤكدًا على رفع كفاءة الإنارة بشوارع القرية والطرق المؤدية إليها.

الجريدة الرسمية