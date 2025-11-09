قيادات التأمين والرقابة المالية يزرعون أشجارا بشرم الشيخ دعما لجهود خفض الانبعاثات الكربونية

الأحد 09 نوفمبر 2025
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين ومحافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار في حديقة الصداقة؛ مساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المُستخدمة في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادسة.

يأتي هذا ضمن فعاليات انعقاد ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين في الفترة بين 8 و10 نوفمبر الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وينعقد ملتقى التأمين وإعادة التأمين لهذا العام تحت عنوان: "التأمين في ظل المتغيرات العالمية"، في ضوء الأخطار الناشئة المتشابكة والدور الذي تلعبه صناعة التأمين في بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، على أن يبحث الملتقى كيفية تصميم شركات التأمين للمنتجات التي تلائم احتياجات وتوقعات جيل الألفية والجيل الفضي، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي يشكّلها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة التأمين.

وتتسق مبادرة زراعة عدد من الأشجار مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإطلاق السوق الجديد والذي من شأنه أن يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني.

وتعمل هيئة الرقابة المالية، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراعها للتمويل المستدام، على تعزيز مستويات الاستدامة في الاقتصاد المصري بين مختلف القطاعات بالتنسيق مع الاتحاد المصري لشركات التأمين للقيام بعمل القياسات المطلوبة لما تم إصداره من انبعاثات وما يستتبعه من خفض مطلوب سواء عبر زراعة عدة أشجار أو شراء شهادات خفض انبعاثات كربون.

