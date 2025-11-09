هالاند ضد صلاح، موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة

18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية الليلة، إلى ملعب الاتحاد لمتابعة مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في ختام الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد قمة السيتي وليفربول بمثابة مواجهة مرتقبة بين الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح في البريميرليج.

ويتسلح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول ومواصلة مطاردة آرسنال على الصدارة.

في المقابل، يتطلع ليفربول بقيادة محمد صلاح إلى مواصلة صحوته الأخيرة بالفوز على مانشستر سيتي وخطف وصافة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتمتلك شبكة بي إن سبورتس النقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويحتل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوف المحترف المصري عمر مرموش المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

وكان ليفربول استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد 4 تعثرات متتالية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت تعيين كريس كافاناغ حكمًا لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 11.

وقبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول حقق الفريقان الفوز في دوري أبطال أوروبا، تغلب ليفربول على ريال مدريد 1-0، وفاز مانشستر سيتي 4-1 على بوروسيا دورتموند.

