تكريم باهر لرائد موسيقى الفانك سلاي ستون بقاعة مشاهير "روك آند رول" (فيديو)

قاد ستيفي وندر، ليل السبت، تكريمًا صاخبًا ومبهرًا للموسيقي الراحل سلاي ستون في افتتاح حفل قاعة مشاهير "الروك آند رول".

وانضم إلى وندر كل من كويستلوف، وليون توماس، وماكسويل، وبِيك، وفليا من فرقة "د هوت تشيلي بيبرز" لتقديم عروض حماسية لأغاني فرقة "سلاي آند ذا فاميلي ستون" الناجحة.

ومن تلك الأغاني "دانس تو ذا ميوزيك"، و"إيفري داي بيبول"، و"ثانك يو"، وانضمت إلى الأسماء السابقة جينيفر هدسون لتقديم أغنية "هاير"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتوفي ستون، الذي تم إدخاله القاعة عام 1993، في التاسع من يونيو الماضي، كما سيحظى برايان ويلسون، الذي توفي بعد ستون بيومين، بتكريم من إلتون جون في الحفل الذي يقام في مسرح "بيكوك" في لوس أنجليس.

ويعود حفل هذا العام إلى لوس أنجلوس في دورة المدينة التي تستمر 3 سنوات بالتناوب مع نيويورك وكليفلاند، مقر القاعة نفسها.

ويمكن للمعجبين في المنازل مشاهدة الحفل الذي يستمر 5 ساعات في بث مباشر على "ديزني+"، وهو تطور جديد بدأ منذ عام 2023.



سلاي ستون

سلاي ستون، رائد موسيقى الفانك ومُلهم الثورة التي شهدتها موسيقى السول في ستينات القرن الماضي، بحسب ما أعلنت عائلته، الاثنين.



والراحل، الذي كان يعزف على آلات موسيقية متنوّعة وسبق له أن عانى مشكلات مع المخدّرات، كان قائد «سلاي آند ذي فاميلي ستون»، وهي فرقة روك متعددة الأعراق والثقافات، وهو أمر كان نادرًا في ستينات القرن الماضي.

قدّمت تلك الفرقة حفلًا موسيقيًا لا يُنسى في مهرجان وودستوك في أغسطس 1969، إذ وصلت يومها إلى المسرح بعد الساعة الثالثة صباحًا في اليوم الثالث من ذاك الحدث الأسطوري. وبحسب الموقع الإلكتروني المكرّس لذلك الحدث فإنّ «حفل وودستوك يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل عروضهم».



وفي غضون خمس سنوات فقط، ترك إبداع الفرقة أثرًا لا يُمحى على الموسيقى الأمريكية والعالمية، بدءًا من أول أغنية ناجحة لها وهي «دانس تو ذي ميوزيك» في 1967، وبعدها بعام واحد مع أغنية «إيفري داي بيبول»، وصولًا إلى «إف يو وانت مي تو ستاي» التي تعتبر تحفة في عالم موسيقى «الريذم آند بلوز» في سبعينيات القرن الماضي.

وبالنسبة لكثيرين فإنّ الراحل كان موسيقيًا عبقريًا مبدعًا مهد الطريق أمام عدد من النجوم من أمثال برينس، ومايلز ديفيس، وريد هوت تشيلي بيبرز، وأوت كاست.

