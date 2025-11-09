مصر تحلق في سماء العالم بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو حتى 2029

18 حجم الخط

حضور دولي يترجم رؤية الرئيس السيسي ونهج الدكتور أيمن عاشور في الريادة الثقافية

د. أيمن عاشور يواصل خطواته الواثقة لترسيخ مكانة مصر الدولية تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي نحو ريادة علمية وثقافية عالمية

114 صوتًا دوليًّا تمنح مصر ثقة جديدة في المجلس التنفيذي لليونسكو

وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية “اليونسكو” تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي

فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي يعكس تضافر الجهود الوطنية نحو أهداف التنمية المستدامة



في إنجاز دبلوماسي وثقافي جديد، فازت جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن المجموعة العربية، وذلك للفترة من 2025 حتى 2029، خلال الانتخابات التي أُجريت ضمن أعمال الدورة الـ43 للمؤتمر العام لليونسكو، المنعقد بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

وحصلت مصر على 114 صوتًا من الدول الأعضاء، في نتيجة تعكس حجم الثقة الدولية الواسعة في مصر، ودعم المجتمع الدولي لدورها النشط في تعزيز قيم التربية والعلوم والثقافة، وتأكيدًا على الحضور المصري المتصاعد في المحافل العالمية.

ويمثل هذا الفوز امتدادا طبيعيا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر دوليا، خاصة في الملفات ذات البعد الثقافي والتعليمي، التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية “الجمهورية الجديدة” لبناء الإنسان المصري وتعزيز قوة مصر الناعمة.

كما يجسد هذا الإنجاز حرص مصر على الانخراط الفاعل في المنظمات الدولية، وتقديم خبراتها الممتدة في مجالات التعليم والبحث العلمي، وحماية التراث، ودعم الحوار الثقافي بين الشعوب، بما يرسخ صورتها كـ“جسر حضاري” بين الشرق والغرب.

ويأتي هذا الفوز المستحق تتويجا لسياسات مصر الرشيدة وجهودها المتواصلة لتعزيز حضورها الفاعل داخل المنظمات الدولية، وترسيخ موقعها كقوة ناعمة تمتلك رؤية متكاملة للتعاون الثقافي والعلمي والتنموي، على المستويين الإقليمي والدولي، فقد أثبتت مصر مجددًا قدرتها على التواجد في مراكز صنع القرار العالمي، بما يخدم مصالحها ويعكس إرثها الحضاري وتأثيرها المعرفي.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو هو نتاج واضح لتكامل الجهود الوطنية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية كبرى لتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، وأشار عاشور إلى أن مصر تمضي بثقة نحو بناء نموذج وطني رائد في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويجسد تطلعات رؤية مصر 2030.

ويواصل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيق خطوات واثقة نحو ترسيخ مكانة مصر الدولية في مجالات التربية والعلم والثقافة، بناء على التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ونجحت الوزارة في حصد إنجازات ملموسة تعكس التحول الجاد نحو الابتكار والشراكات العالمية، وكان آخرها فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، وقبلها اعتماد المنظمة الحكومية المبتكرة من المعهد العالمي للابتكار، لتؤكد مصر من جديد قدرتها على التقدم بثبات في محافل التأثير الدولي.

