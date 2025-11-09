الأحد 09 نوفمبر 2025
بعد 13 عامًا، عائلات سورية مهجرة تعود إلى منازلها في إدلب (فيديو)

عائلات سورية مهجرة
عائلات سورية مهجرة تعود إلى منازلها،فيتو
أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فجر اليوم الأحد، بأن عشرات العائلات السورية النازحة من قرية “الغسانية” بمحافظة إدلب، عادت إلى منازلها بعد 13 عامًا من التهجير.

وقالت الوكالة إن “أهالي قرية الغسانية في منطقة جسر الشغور بإدلب عادوا إلى منازلهم بعد 13 عامًا من التهجير”، منذ زمن نظام الرئيس المعزول بشار الأسد.


من جهتها، أفادت قناة “الإخبارية” السورية بأن “احتفالًا شعبيًا أقيم في قرية الغسانية بريف جسر الشغور غربي إدلب احتفالًا بعودة الأهالي إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير جراء قصف النظام البائد”.


وشهد احتفال أهالي قرية “الغسانية”، الذين عبّروا عن سعادتهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم، إقامة رقصات شعبية وأهازيج وإقامة صلوات.

وكالة الانباء السورية سانا قرية الغسانية محافظة إدلب نظام الرئيس المعزول بشار الأسد

