بعد 13 عامًا، عائلات سورية مهجرة تعود إلى منازلها في إدلب (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فجر اليوم الأحد، بأن عشرات العائلات السورية النازحة من قرية “الغسانية” بمحافظة إدلب، عادت إلى منازلها بعد 13 عامًا من التهجير.

وقالت الوكالة إن “أهالي قرية الغسانية في منطقة جسر الشغور بإدلب عادوا إلى منازلهم بعد 13 عامًا من التهجير”، منذ زمن نظام الرئيس المعزول بشار الأسد.

عودة أهالي قرية الغسانية في منطقة جسر الشغور بإدلب إلى منازلهم بعد 13 عامًا من التهجير. pic.twitter.com/ACRJf37oxs November 8, 2025



من جهتها، أفادت قناة “الإخبارية” السورية بأن “احتفالًا شعبيًا أقيم في قرية الغسانية بريف جسر الشغور غربي إدلب احتفالًا بعودة الأهالي إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير جراء قصف النظام البائد”.

احتفال شعبي في بلدة الغسانية بريف جسر الشغور غربي إدلب بعودة الأهالي إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير جراء قصف النظام البائد#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BV45obC7Qz — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) November 8, 2025



وشهد احتفال أهالي قرية “الغسانية”، الذين عبّروا عن سعادتهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم، إقامة رقصات شعبية وأهازيج وإقامة صلوات.

