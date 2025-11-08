"وين صرنا" لدرة يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي

18 حجم الخط

حصد الفيلم الوثائقي الطويل "وين صرنا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك من يوم 3 نوفمبر وحتي 5 نوفمبر، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار "السينما للإنسانية"، في دورة تكريمية للنجم الكبير عادل إمام.

وين صرنا من إنتاج وإخراج دُرّة، مؤكّدًا حضورها العالمي كصانعة أعمال سينمائية مؤثرة.

جاء فوز فيلم "وين صرنا" تتويجًا لأول تجربة إنتاج وإخراج للنجمة دُرّة، التي استطاعت من خلال رؤيتها السينمائية القوية تقديم عمل عربي متميز تناول قضايا الهوية والانتماء بلغة بصرية مؤثرة، ليحصد إشادات واسعة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز صانعات السينما العربيات على الساحة الدولية.

يحكي فيلم "وين صرنا؟" قصة أسرة فلسطينية ومعاناتها مع الحرب والدمار والنزوح في غزة وصولًا إلى رحلة النجاة في مصر، في معالجة إنسانية مؤثرة تجسّد واقعًا مليئًا بالألم والأمل معًا.

