رياضة

عبدالرؤوف: بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي.. وسأحسم قائمة المباراة الليلة

أحمد عبد الرؤوف خلال
أحمد عبد الرؤوف خلال المؤتمر
كشف أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن حالة لاعب الفريق بيزيرا مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الطبية لمباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، بعد خضوعه لاختبارات خلال الساعات الماضية. 

وقال عبدالرؤوف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “بيزيرا حالته جيدة جدًا، وبصراحة معظم الفريق حالته جيدة، لكن القرار النهائي لقائمة مباراة الأهلي سيكون مساء اليوم بعد المران”.

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الطبي بذل مجهودًا كبيرًا في تجهيز اللاعبين خلال الساعات القصيرة التي تلت مباراة نصف النهائي، مؤكدًا أن الفريق يتعامل مع المباراة بخطة واضحة واتزان كامل. 

وأضاف أن تركيزه الأساسي هو اختيار العناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا لضمان تقديم أداء قوي في نهائي السوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد، في نهائي مرتقب ينتظر فيه جماهير الفريقين مستوى قوي من اللاعبين.
 

الجريدة الرسمية