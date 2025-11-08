عبدالرؤوف يرد على المشككين ويؤكد شخصية الزمالك قبل النهائي

18 حجم الخط

أعرب أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن فخره بما قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن العديد من الأصوات شككت في قدرة الزمالك على تخطي بيراميدز والوصول لنهائي كأس السوبر، لكن اللاعبين أثبتوا للجميع شخصية القلعة البيضاء الحقيقية.

وقال عبدالرؤوف في المؤتمر الصحفي: “الناس قالت إن الزمالك مش هيقدر يوصل للنهائي، لكن دة كان دافع لينا. اللعيبة لعبت برجولة، ودي شخصية الزمالك اللي عمرها ما بتختفي”.

وأضاف أن الفريق يستعد بتركيز كامل لمواجهة الأهلي غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم رغبة قوية في حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وشدد على أن الزمالك يدخل المباراة بشخصية البطل، وأن ما تحقق حتى الآن خطوة مهمة لكن الهدف الأكبر هو الفوز بالسوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.