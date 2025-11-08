المطرب محمود أكرم يطرح كليب "إزاي فراقي عادي" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

18 حجم الخط

طرح الطرب محمود أكرم، أغنية جديدة تحت عنوان "إزاي فراقي عادي"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد مزيكا، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.

من جانبه قال “أكرم”: "كتبت أغنية إزاي فراقي عادي، منذ 5 سنوات وكنت أبحث عن تقديمها بأفضل توزيع موسيقي، وتم تأجيل تنفيذها أكثر من مرة".

وأضاف: "فكرة المطرب الذي يمتلك موهبة الكتابة لنفسه وتلحين أغنياته، هي ميزة وعيب، فقد يقع في أزمة تكرار نفسه مع تعدد أغنياته وألحانه، ويحرم نفسه في بعض الأوقات من التنوع والتعاون مع شعراء وملحنين مختلفين، لكنها في نفس الوقت ميزة حينما ينجح المطرب في وضع بصمة ولون وشكل يميزه عن غيره".

وبخصوص تعاونه مع ريتشارد الحاج قال: " ريتشارد مؤمن بموهبتي، شجعني بشكل كبير، منحني الثقة والراحة في التعامل، وحرية في الإبداع، دون حدود أو تقييد، متفهم وعاشق للموسيقى، وأتمنى التعاون معه حتى اخر عمري".

وأوضح: "دخول تقنية الـ Ai سهلت كثيرًا على الصناع، لكن يظل المبدع الحقيقي البشري هو الأفضل، كموزع وملحن وكاتب".

بينما تحدث ريتشارد الحاج قائلًا: "محمود أكرم صاحب شعبية كبيرة جدًا على الـ تيك توك، وحقق شهرة بطريقة إيجابية جدًا وساعدته كمنصة في تقديم نفسه للناس والجمهور ومن هنا تحمس للتعاقد معه وأن يقدم له عدة أغاني وحفلات الفترة المقبلة".

