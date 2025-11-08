السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة إصابة سائق وسرقة سيارته في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة سرقة سيارة سائق وإصابته بمنطقة السلام.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قام بسرقة المجني عليه بالإكراه، وحاز وأحرز سلاحًا ناريًا و3 طلقات لذات العيار، كما حاز سلاحًا أبيض «مطواة» بدون مسوغ قانوني، وفي غير الأحوال المصرح بها.

 

وكان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغًا يفيد بوصول سائق إلى إحدى المستشفيات مصابًا بإصابات بالغة الخطورة، وبانتقال قوات الأمن إلى محل الواقعة وسؤال المجني عليه، تبيّن أنه أثناء مروره في الطريق العام بسيارة العمل التي يعمل عليها سائقًا وتابعة لإحدى الشركات، فوجئ بخروج المتهمين عليه، وتعدوا عليه بالضرب والطعن، ثم سرقوا السيارة وفروا هاربين.

 

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، واعترفوا بارتكاب الواقعة وسرقة سيارة المجني عليه وإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

