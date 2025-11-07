عباس يدعو رئيسة وزراء إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين

18 حجم الخط

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وبحث عباس مع رئيسة وزراء إيطاليا، تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم عباس، الشكر لرئيسة الوزراء على دور إيطاليا المهم في المساعدات الإنسانية، واستضافة الأطفال الجرحى.

آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

واستعرض محمود عباس، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسئولياتها، والذهاب لإعادة الإعمار، مع التأكيد على منع التهجير والضم.

‎وأطلع الرئيس الفلسطيني، رئيسة وزراء إيطاليا، على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين واعتداءهم على المدنيين الفلسطينيين العزل، وقطع أشجار الزيتون، والاعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.

وتطرق عباس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتقويض مؤسسات دولة فلسطين.

الاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين

وجدد عباس، الطلب من إيطاليا، الاعتراف بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، ولتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع دولة إسرائيل.

وجدد الرئيس الفلسطيني دعوته إلى إيطاليا لمواصلة لعب دورها الهام في تعزيز الأمن، وإعادة الإعمار، وبذل الجهود مع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى السلام الدائم.

