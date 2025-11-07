الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: شركات عالمية كبرى تتوسع فى مصر ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
18 حجم الخط

قال أحمد كجوك، وزير المالية: “إنني متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة”، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين، وحققت تأثيرًا ملموسًا، انعكس فى زيادة الاستثمارات الخاصة.

مصر أصبحت محل اهتمام حقيقى ملموس

وأوضح كجوك، في منتدى القاهرة الثاني ٢٠٢٥، أن مصر أصبحت محل اهتمام حقيقى ملموس فيما يخص التصنيع والتصدير  بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع دوليًا، والأولوية لابد أن تكون لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع فى مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية، مشيرًا إلى التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، حيث تعمل فى منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، ونراهن على الصناعة والتصدير، قاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالى.

وأوضح الوزير، أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة «تيسيرات ضريبية» ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى العمل على تنفيذ سياسات متوازنة، تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة للشباب.

وأشار إلى أن هناك حزمة تسهيلات فى المنظومة الجمركية أيضًا؛ لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، قائلا: “سنطلق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦ للحوار ولاعتمادها لضمان اليقين والوضوح الضريبي”.

وأكد كجوك، أن السياسات المتوازنة في أفريقيا تعزز تنافسية الاقتصاد بالأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ولابد أن من العمل سويًا  لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح الشعوب، وهناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، ويجب التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الماليه وزير المالية أحمد كجوك كجوك الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية