قنوات ART تنعي المؤلف أحمد عبدالله: أعماله ستظل خالدة

نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART المؤلف أحمد عبدالله، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد رحلة حافلة بالأعمال الفنية المهمة.

وقالت قنوات ART إن المؤلف الكبير أحمد عبدالله، صاحب مسيرة فنية وإنسانية عظيمة وخالدة، حيث ساهم بأعماله في إثراء المكتبة الفنية بالعديد من الأعمال التي ستظل في ذاكرة المشاهدين في مصر وأنحاء العالم العربي.

ولد المؤلف أحمد عبدالله في حي بين السرايات في القاهرة يوم 1 أبريل 1965، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكتب خلال دراسته الجامعية مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية بتصرف فني خاص منه على خشبة مسرح الجامعة.

وقدم المؤلف أحمد عبدالله، العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية مع كبار نجوم الفن، منها أفلام ميدو مشاكل، اللمبي، الناظر، عبود على الحدود، الفرح، كباريه، غبي منه فيه، عسكر في المعسكر، فول الصين العظيم، يا أنا يا خالتي، عيال حبيبة، كركر، صباحو كدب، الفرح وأحلام الفتى الطائش، كما ساهم في الدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور منها مسلسلات الحارة، بين السرايات، أرض النفاق ورمضان كريم.

