حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على كمية من الحشيش بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات في أبو النمرس


ونجحت قوات الأمن في القبض علي المتهم أثناء متابعة رجال المباحث للحالة الأمنية في منطقة أبو النمرس، فتم الاشتباه في قائد سيارة، وبضبطه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

 

القبض على المتهم بحيازة مخدر الحشيش في أبو النمرس


ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما أرشد عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

