السوبر المصري، آخر نصائح عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

18 حجم الخط

وجه أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عدة تحذيرات مهمة للاعبيه خلال المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز اليوم في الساعة 7:30 ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وطالب عبد الرؤوف اللاعبين بتجنب الالتحامات العنيفة التي قد تتسبب في حصول الفريق على إنذارات أو حالات طرد، مؤكدًا أن الانضباط سيكون عنصرًا حاسمًا في اللقاء.

كما شدد على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة أمام المرمى وعدم إهدار أي فرصة، إلى جانب التركيز الكبير في التعامل مع العرضيات، وهي أحد أبرز نقاط قوة فريق بيراميدز.

وأكد المدير الفني أن الالتزام بالتعليمات الفنية سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة داخل الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.