السوبر المصري، آخر نصائح عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
وجه أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عدة تحذيرات مهمة للاعبيه خلال المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز اليوم في الساعة 7:30 ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وطالب عبد الرؤوف اللاعبين بتجنب الالتحامات العنيفة التي قد تتسبب في حصول الفريق على إنذارات أو حالات طرد، مؤكدًا أن الانضباط سيكون عنصرًا حاسمًا في اللقاء.

كما شدد على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة أمام المرمى وعدم إهدار أي فرصة، إلى جانب التركيز الكبير في التعامل مع العرضيات، وهي أحد أبرز نقاط قوة فريق بيراميدز.

وأكد المدير الفني أن الالتزام بالتعليمات الفنية سيمنح الزمالك أفضلية كبيرة داخل الملعب.

