أعلن المخرج محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل “ورد وشوكولاتة” بطولة النجم محمد فراج والفنانة زينة.

وكتب محمد العدل قائلا: “الحلقة التالتة النهاردة إن شاء الله.. الساعة ١٢ بعد منتصف الليل على منصة Yango play.. أنا بحب الحلقة دي وأتمنى تعجبكم”.

مسلسل ورد وشوكولاتة

والمسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويستوحي “ورد وشوكولاتة” قصته من أحداث حقيقية شغلت الرأي العام في مصر.

وتدور قصة المسلسل حول مروة وهي إعلامية لامعة تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وتشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة.

وخلال إحدى الحلقات، تلتقي بمحامٍ يُدعى صلاح، ليكون هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياتها، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وتعقيدات حياته، لتجد نفسها ممزقة بين قلبها وعقلها.

ومع مرور الوقت، تتلقى صدمة كبرى حين يقرر تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات لكشف الحقائق.

أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة

المسلسل يعرض عبر منصة “يانجو بلاي”، وهو مكون من 10 حلقات، ويُشارك في بطولته كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي.

